昭和産業、家庭用ミックス強化 「SHOWAホットケーキミックス600g」 大人気の絵本「パンどろぼう」コラボ

昭和産業は秋冬シーズンに向けて、家庭用ミックス粉の展開を強化する。

ホットケーキミックスでは、大容量分包タイプの主力製品「SHOWAホットケーキミックス600g」をリニューアル。大人気の絵本「パンどろぼう」とコラボレーションし、9月1日から期間限定「パンどろぼうパッケージ」を発売するほか、「パンどろぼう」のオリジナルイラストが浮かび上がる温感マグカップが当たるキャンペーンも展開し、ホットケーキミックスの拡販につなげる。

「SHOWAホットケーキミックス600g」は、商品特長であるふんわり・くちどけの良い食感をアップ。卵・乳成分不使用で、アレルギーのある子どもでも楽しめるように配慮。公式サイトでは、卵を使わない作り方や上手な焼き方のコツを紹介し、最需要期の下期に向けてホットケーキの需要を喚起する。

人気の絵本シリーズ「パンどろぼう」とのコラボも注目。令和の子どもたちに人気の「パンどろぼう」シリーズは、ホットケーキミックスのメーンユーザーであるファミリー層からの支持が高く、流通サイドからも期間限定の「パンどろぼうパッケージ」への引き合いが強いという。オリジナルマグカップが当たるキャンペーンも第1弾（9月から12月まで）に続き、第2弾（12月から3月まで）の実施を決定しており、下期の市場活性化に注力する。

秋冬の新商品では、まぶしタイプの自信作「極サクッから揚げ粉」を発売。多種多量な穀物を取り扱うプロの知識と技術力を結集し、まぶして揚げるだけでサクッとジューシーな食感を実現。家庭用から揚げ粉の新定番として提案する。