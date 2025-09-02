9月の運勢と、ラッキーカラー&アクション【いて座・やぎ座・みずがめ座・うお座】｜わたしも仕事も、もっと輝く運勢ガイド
「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」
忙しい毎日を過ごす働くあなたに向けて、仕事や人間関係、恋愛、お金のことまで総合的に占う、運勢ガイド。
占い師の真木あかりさんが、「運気を味方につけて、自分らしく前向きに生きるためのヒント」をお届けします。
また12星座別に、イラストレーターの uca U（ユカ ユウ） さんが書き下ろしたイラストと、ラッキーカラーを取り入れたスマホ用壁紙も配布！肌身離さず持ち歩くスマホに設定して、運気も気分もあげましょう。
いて座（11月23日～12月21日）
9月のいて座さんは・・・
「新しい価値観、情報を積極的に取り入れて」
キャリアにおいて「刷新」の動きが見えています。
あなたのなかで「常識」「普通」だった仕事観が、180度変わるようなこともあるでしょう。居場所を変えたり、時代に合わせて考え方をアップデートしてみたりと、変化を上手に取り入れていけたら素敵です。
仕事のオファーやプロジェクト参加の打診には、スピード感を持って反応する とチャンスをものにしやすいはずです。
ラッキーカラーは、 ダークブラウン 。
開運につながるアクションは、 名刺の整理 。
やぎ座（12月22日～1月19日）
9月のやぎ座さんは・・・
「ストッパーを外して野心を燃やそう」
22日までは、キャリアにおける野心はいくら強くても強すぎるということはありません。
自分にストッパーをかけることなく、夢は貪欲に叶えて いきましょう。「勝負」と呼べるようなことも、この時期はプラスとなるはずです。
おそらくですが、多少取りこぼすものがあったとしても、月の下旬には細かく詰めていくチャンスが訪れます。
まずはできるところまでやってみる 、そんなパワフルな発想がものをいうときです。
ラッキーカラーは、 チャコールグレー 。
開運につながるアクションは、 勉強 。
みずがめ座（1月20日～2月18日）
9月のみずがめ座さんは・・・
「自分の欲求には、とことん忠実に」
パートナーシップにはあたたかな追い風が吹いたり、冒険心がむくむくと大きくなってきたりとワクワクするようなことが多そう。
深く探求したいテーマが見つかったり、自分の能力を再確認したりと、可能性は無限大だと明るい気持ちになれる人も多いでしょう。
多忙さは続いていますが、 「やってみたいこと」は意欲的にトライ してみることで、将来に向けた種まきができるはずです。
ラッキーカラーは、 ブラック 。
開運につながるアクションは、 サングラスをかける こと。
うお座（2月19日～3月20日）
9月のうお座さんは・・・
「自分自身が変われば、人間関係も変わる」
8日の皆既月食はうお座で起こります。
アイデンティティが大きく変わりつつあることに気付く人は多そう。これまでのキャラを卒業し、 より自分らしい自分へとシフトしていく時期 です。
あなたの心境に変化が現れることで、対人関係も刷新されていく見通しも出ています。自分を損なうような相手からは離れ、 大切にしたい人たちに改めて焦点を当てていく と重要な転機となるはずです。
ラッキーカラーは、 モスグリーン 。
開運につながるアクションは、 秋物の服を買うこと 。
2025年度上半期（4月～9月）の星回り
世の中的にインパクトの大きな動きが集中している2025年度上期。
プロフィール
＜占い師＞
真木あかり
占い師。学習院大学卒業後、フリーライターなどを経て占いの道に。
モットーは「占いを使って、自分の人生を能動的に生きる」。
『「ツイてない」「もう無理」に効く占いと技術 ~不運の救急箱~』（集英社）、『真木あかりの超実践 星占い入門』（主婦の友社）、『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる』（主婦の友社）、『金運星占い』（KADOKAWA）など著書多数。
女性誌での連載、アプリ監修なども手がけ、幅広く活動中。
『シンプル四柱推命 最強の人生をプランニングできる（主婦の友社）』
『真木あかりの超実践 星占い入門（主婦の友社）』 X（旧Twitter） @makiakari Instagram @maki_akari Blog 占い師・真木あかりのブログ
＜イラストレーター＞
uca U（ユカ ユウ）
1989年生まれ、大阪府出身。
アパレルから営業職を経てweb業界へ転身後、独学でイラストレーターとして活動を始める。
現在はイラストレーター／デザイナー／webディレクターとして、広告やメインビジュアル、雑誌、様々なブランドとのコラボレーションなど幅広く活動中。