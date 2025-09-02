「今のわたしをもっと輝かせるヒントを。」

いて座（11月23日～12月21日）

9月のいて座さんは・・・

「新しい価値観、情報を積極的に取り入れて」

キャリアにおいて「刷新」の動きが見えています。

あなたのなかで「常識」「普通」だった仕事観が、180度変わるようなこともあるでしょう。居場所を変えたり、時代に合わせて考え方をアップデートしてみたりと、変化を上手に取り入れていけたら素敵です。

仕事のオファーやプロジェクト参加の打診には、スピード感を持って反応する とチャンスをものにしやすいはずです。

ラッキーカラーは、 ダークブラウン 。

開運につながるアクションは、 名刺の整理 。

やぎ座（12月22日～1月19日）

9月のやぎ座さんは・・・

「ストッパーを外して野心を燃やそう」

22日までは、キャリアにおける野心はいくら強くても強すぎるということはありません。

自分にストッパーをかけることなく、夢は貪欲に叶えて いきましょう。「勝負」と呼べるようなことも、この時期はプラスとなるはずです。

おそらくですが、多少取りこぼすものがあったとしても、月の下旬には細かく詰めていくチャンスが訪れます。

まずはできるところまでやってみる 、そんなパワフルな発想がものをいうときです。

ラッキーカラーは、 チャコールグレー 。

開運につながるアクションは、 勉強 。

みずがめ座（1月20日～2月18日）

9月のみずがめ座さんは・・・

「自分の欲求には、とことん忠実に」

パートナーシップにはあたたかな追い風が吹いたり、冒険心がむくむくと大きくなってきたりとワクワクするようなことが多そう。

深く探求したいテーマが見つかったり、自分の能力を再確認したりと、可能性は無限大だと明るい気持ちになれる人も多いでしょう。

多忙さは続いていますが、 「やってみたいこと」は意欲的にトライ してみることで、将来に向けた種まきができるはずです。

ラッキーカラーは、 ブラック 。

開運につながるアクションは、 サングラスをかける こと。

うお座（2月19日～3月20日）

9月のうお座さんは・・・

「自分自身が変われば、人間関係も変わる」

8日の皆既月食はうお座で起こります。

アイデンティティが大きく変わりつつあることに気付く人は多そう。これまでのキャラを卒業し、 より自分らしい自分へとシフトしていく時期 です。

あなたの心境に変化が現れることで、対人関係も刷新されていく見通しも出ています。自分を損なうような相手からは離れ、 大切にしたい人たちに改めて焦点を当てていく と重要な転機となるはずです。

ラッキーカラーは、 モスグリーン 。

開運につながるアクションは、 秋物の服を買うこと 。

