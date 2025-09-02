深澤辰哉が自身のInstagramを更新。Snow Manの新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス映像のオフショットを公開した。

【画像】深澤辰哉“平成のギャル男”オフショット（全4枚）／【動画】Snow Man「カリスマックス」ダンスプラクティス／【画像】韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』でのビジュアルも話題

「カリスマックス」は1990年代～2000年代、日本で一世を風靡したカルチャー“パラパラ”に今どきなダンスサウンド、ラップテイストを取り入れ“Snow Man”流にアップデートをした1曲。

ダンスプラクティス映像では、Snow Manのメンバー9人がそれぞれ、消防士、平成のギャル男、野球部員、警察官、医者、高校生、ホスト、オタク、そして『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）で人気のキャラクター・マッサマンといったユニークなキャラクターに扮して登場している。

■深澤辰哉「ギャル男さんをやってみた！」

深澤は「ギャル男さんをやってみた！」とオフショットを公開。襟足長めのメッシュヘアで、白Tシャツ＆細身デニムパンツにライダースジャケットを着用。腰にチェック柄シャツを巻き、足元は先の尖ったレザーシューズ、首元にはクロスチャームのネックレス、ウォレットチェーンも見えるなど、細部までこだわっている。

写真1、2枚目は足を組んでソファに座っている姿、3、4枚目はアップショットでおでこの真ん中に一束垂らした前髪を気にしている様子。人差し指には太めのシルバーリングが光っている。

深澤は「服装は自分が通ってきた感じ」「#懐かしい」として、「楽しかった」と綴った。

ファンからは「最高すぎる」「THE平成男子のジュニアの頃を思い出して爆沸き」「襟足長いふっかさんが懐かしい」「ギャル男でも手が綺麗」「おもろかわいくて神」「チャラたつ好物です」「足が長い」など、様々な反響が寄せられている。

■Snow Man「カリスマックス」ダンスプラクティス映像

■韓国の音楽番組『M COUNTDOWN』でのビジュアルも話題！

Snow Man

