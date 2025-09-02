14時の日経平均は37円高の4万2225円、ファストリが15.40円押し上げ 14時の日経平均は37円高の4万2225円、ファストリが15.40円押し上げ

2日14時現在の日経平均株価は前日比37.05円（0.09％）高の4万2225.84円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1055、値下がりは504、変わらずは56と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を15.40円押し上げている。次いで伊藤忠 <8001>が9.22円、三菱商 <8058>が8.91円、三井物 <8031>が8.44円、東エレク <8035>が8.10円と続く。



マイナス寄与度は44.57円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、アドテスト <6857>が24.31円、ダイキン <6367>が9.29円、ファナック <6954>が8.78円、良品計画 <7453>が7.09円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は卸売で、以下、海運、ガラス・土石、石油・石炭と続く。値下がり上位には機械、サービス、電気機器が並んでいる。



※14時0分9秒時点



株探ニュース

