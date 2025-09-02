タレントの小堺一機（69）が1日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。師匠でコメディアンの萩本欽一（84）の言葉を紹介した。

この日は歌手の渡辺美里とともにゲスト出演。音楽や歌舞伎における“間”の話題となり、小堺は「譜面通り、レコード通りやる方もいるけど、その時の息遣いもいいんじゃないのって話。この間の（映画の）『国宝』なんか見てもね、やっぱり間だよね」と重要性を強調した。

さらに「大将に言われたの、若い頃に。“俺は人間だけどお前は人。お前は間がないから”って」と師匠・萩本の言葉を紹介。「今思うとね、よく関根（勤）さんと“なんでお前ら10分あると10分しゃべってるんだ”って（言われていた）。若い頃って間が怖いから、できないの。ババババって打ってないと怖いっていう」と振り返った。

小堺から「降ってくることないですか？ライブやっていて、歌ったことない歌い方しちゃったりとか」と問われた渡辺は「作品のパワーにもよるかもしれないですよね。その通り歌ってほしいってお客さんにもあると思うけど、間を良しとする曲とかは、何百回歌っていても毎回違う。だからステージをやりたいんですよね」と共感していた。