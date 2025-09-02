「すでに在庫欠けしてた！」【セリア】見かけたら即買い！「ナカムラくんグッズ」

1990年代後半から2000年代前半にヒットした「ナカムラくんグッズ」が、今【セリア】でゲットできるって知ってる？ 平成のティーンズにブームを巻き起こした子供服ブランド、【ANGEL BLUE（エンジェルブルー）】のアイコンとも言える “ナカムラくん” 。そんなナカムラくんグッズは、ポップで可愛いクリアポーチやビニールバッグなど、あの頃を思いだすエモいデザインがずらり。「すでに在庫欠けしてた」という情報もあるので、運良く見つけたら即買い推奨です！

クリア × ラメが平成感MAXのクリアポーチ

【セリア】「AB&DL PVCラメフラットポーチ」\110（税込）

カラフルな4色のナカムラくんが並んだイラストが魅力のフラットポーチ。@ftn_picsレポーターとも*さんも「ポーチも星とラメがキラキラ輝いていて可愛い」と、お気に入りのよう。さらに「品薄なので、見つけたら即買いおススメ」ともコメントしています。もしゲットできたら、学生時代を思い出してペンケースにするのもアリ。コスメケースとして使っても、メイク直しの際に「それ懐かしい！」と会話が盛り上がる予感。

Y2Kコーデにぴったりのショルダーバッグ

【セリア】「エンジェルブルー ビニールショルダーバッグ」\110（税込）

平成ティーンズのサブバッグを彷彿とさせる、エモいビニールショルダーバッグも登場。ANGEL BLUEならではのポップな配色がポイント。レポーターとも*さんも、「虹にのって大空に手をかざすナカムラくんが可愛い」と大満足の様子。流行中のY2Kファッションに取り入れたり、ラッピング袋にしても喜ばれそう。レポーターとも*さん曰く、「イラスト違いが発売されているのですが、店舗にはこちらしかありませんでした」とのことで、見つけたら即カゴIN推奨です。

キャンディパッケージ × 平成レトロなデザインがたまらん！

【セリア】「エンジェルブルー ボールチェーン付きキャンディポーチ」\110（税込）

キャンディパッケージのような、ガーリーなデザインが目を惹くポーチ。ピンクのギンガムチェックやハート、いちごやさくらんぼが散りばめられたデザインは、まさに平成レトロな可愛さです。イヤホンや小さなお菓子を入れるのにぴったりの、小さめなサイズ感。取り外し可能なボールチェーン付きで、バッグにつけてアレンジすることも。レポーターとも*さんによると、「ピンクの他にブルーもありました」とのこと。このお値段なら、イロチで揃えておくのもアリかも！

何が出るかはお楽しみ！ 全コンプしたくなるピンバッジ

【セリア】「AB＆DL ブラインド ピンバッジ」\110（税込）

中身が見えない仕様で、何が当たるかワクワクするピンバッジ。レポーターとも*さんは、「今回は愛くるしいナカムラくんが出ました！」とお気に入りのよう。同じく平成にヒットしたジュニアブランド、【DAISY LOVERS（デイジーラヴァーズ）】のキャラクターも含めた全10種をラインナップ。ポーチやバッグにつけて、身の周りのアイテムを平成色に染めてみては？

