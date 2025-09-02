自民党は２日、参院選惨敗を受けた総括文書をまとめた。

党支持層の縮小などを選挙戦における敗因と指摘し、「政治とカネ」の問題や現金給付の公約の不発などが自民離れを招いたと分析した。党再生に向けて「解党的出直し」を強調する一方、石破首相（党総裁）を含む執行部の責任には言及しなかった。

総括文書では、参院選の敗因について内閣支持率低迷に伴う党支持率の下落を指摘し、自民に投票する支持層が縮小した実態を挙げた。減少した支持層を固めきれなかったとした上で、若年層や５０歳代までの現役世代、保守層の一部の支持が他党に流出したとも明記した。

自民離れの要因としては、派閥による政治資金規正法違反事件について、「国民の多くは十分に納得していない厳しい現実がある」と指摘した。現金給付については、消費税減税を主張する野党の「分かりやすい主張に対抗できなかった」と分析し、選挙戦中盤での党参院議員による能登半島地震を巡る失言や、ＳＮＳなどで発信される誤情報への対応でも後れを取ったとした。

今後の改善策としては、政策をかみ砕いて「国民に刺さる」メッセージ作りを行う専門チームの設置やＳＮＳでの発信力強化などを進める方針を示し、「党を一から作り直す覚悟で解党的出直しに取り組み、真の国民政党に生まれ変わる」と誓った。