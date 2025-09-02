NFLスター選手のトラヴィス・ケルシーが、新ドラマに本人役で出演する話し合いを行っていると報じられている。先日、歌手のテイラー・スウィフトと婚約したことでも話題のトラヴィスは、35歳とアスリートしてのキャリアも後半に入ってきたこともあり、ハリウッド進出についても視野に入れる中、新作について「ラリーのミッドライフ★クライシス」で製作総指揮を務めたジェフ・シャファー氏と交渉中だという。



ページ・シックスによれば、その作品は「ラリーのミッドライフ★クライシス」でのラリー・デヴィッドのような、トラヴィスの日常生活をテーマにするものとなるようだ。



ある関係者は同メディアにこう話す。「トラヴィスが色々な事を模索しているのは知っています。ジェフと『ミッドライフ★クライシス』のような彼を追った番組について話をしています。本人役を演じることになります。彼は演技がしたいんです」



トラヴィスはこれまでにも、「俺は飛ばし屋／プロゴルファー・ギル２」で俳優業に挑戦していたほか、アマゾン・プライムで昨年10月に配信された「アー・ユー・スマーター・ザン・ア・セレブリティ？」で司会を務めるなど、スクリーンにも活躍の場を徐々に広げてきている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）