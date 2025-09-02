ハン・ヒョジュ、小栗旬の肩で眠る…ゼロ距離2ショット公開
Netflix Japanの公式Xが2日に更新され、『匿名の恋人たち』（10月16日世界独占配信）に出演する小栗旬＆ハン・ヒョジュの場面写真が公開された。
【写真】小栗旬＆ハン・ヒョジュのゼロ距離2ショット
公開されたのは、壮亮（演：小栗）の肩で眠るハナ（演：ハン・ヒョジュ）のゼロ距離2ショット。ハナが落としたイヤホンから流れる「告白」が壮亮とハナの背中をそっと押す場面となっている。
同作は“人に触れられない”ほど潔癖な製菓メーカー御曹司と、“人の目を見られない”天才ショコラティエという、恋愛には不向きな男女が織りなす不器用で愛おしい恋模様を、日韓のキャストと世界で活躍するスタッフがコミカルに描く大人のラブストーリー。
主人公・壮亮を演じる小栗は、『リッチマン、プアウーマン』以来13年ぶりに王道ロマコメ作品に復帰。ある理由で人との接触を避けるようになった潔癖な御曹司役をコミカルかつ繊細に演じる。ヒロイン・ハナ役には、韓国のハン・ヒョジュ。視線恐怖症を抱えながらも、大好きなチョコレート作りに心の平穏を求める天才ショコラティエを、可憐かつピュアに体現する。
