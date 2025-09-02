“ウガウガファミリー”パク・ソジュン＆パク・ヒョンシク＆チェ・ウシク、ドバイでのオフショット公開「砂漠に3人の王子がいる」
韓国俳優のパク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシクが自身のインスタグラムを更新。今年5月に公開となったドバイ経済観光庁のスペシャル映像の模様や、オフショットとみられる写真を公開した。
【写真】砂漠で乗馬も…パク・ソジュンらのドバイオフショット
パク・ソジュンは「#Dubai #visitdubai」のタグとともに、砂漠で馬に乗る様子やチェ・ウシクのオフショット、パク・ヒョンシクとはしゃぐ2ショットを披露。
パク・ヒョンシクとチェ・ウシクも砂漠で過ごす風景をアップしている。
この投稿にファンからは「砂漠に3人の王子がいる」「楽しんでいるのを見ると、私も幸せな気分になるよ」「見てるだけで幸せ」「どれもお気に入り！」と喜びの声が集まっている。
パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシクはBTS・V、Peakboyの5人で“ウガウガファミリー”として仲が良いことで有名。
【写真】砂漠で乗馬も…パク・ソジュンらのドバイオフショット
パク・ソジュンは「#Dubai #visitdubai」のタグとともに、砂漠で馬に乗る様子やチェ・ウシクのオフショット、パク・ヒョンシクとはしゃぐ2ショットを披露。
パク・ヒョンシクとチェ・ウシクも砂漠で過ごす風景をアップしている。
この投稿にファンからは「砂漠に3人の王子がいる」「楽しんでいるのを見ると、私も幸せな気分になるよ」「見てるだけで幸せ」「どれもお気に入り！」と喜びの声が集まっている。
パク・ソジュン、パク・ヒョンシク、チェ・ウシクはBTS・V、Peakboyの5人で“ウガウガファミリー”として仲が良いことで有名。