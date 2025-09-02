「今日好き」黒江こはる、お気に入りの水着ショット披露「完璧スタイル」「綺麗」と反響
【モデルプレス＝2025/09/02】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた“こはるん”こと黒江こはるが1日、自身のInstagramを更新。週刊誌「FRIDAY」（講談社）のオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」黒江こはる、ビキニで完璧美スタイル披露
黒江は「週刊誌FRIDAY見てくれましたか〜？？」と週刊誌への掲載を報告。「この写真お気に入り」とピンクのビキニにベージュの羽織りを合わせた姿で緑豊かな自然の中で撮影した写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「綺麗」「二度見した」「美しすぎる」「可愛い」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆黒江こはる、水着姿を披露
