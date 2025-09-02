コンセントを丸ごと覆って隠せるカバー、子どもやペットのいたずら防止にも
エレコムは9月2日、コンセントまわりの事故を予防するコンセントカバー「T-CVR01WH」を発表した。発売は9月上旬。店頭実勢価格は1,180円。
コンセントカバー「T-CVR01WH」
家具のうしろやテレビの裏など、ホコリによる発火が心配な場所をカバーすることで事故を防ぐコンセントカバー。子どもやペットのいたずら防止にも使える。
コンセントの穴を使ってカバーを固定するしくみ
設置方法は、壁のコンセントにスイングタイプのプラグを下側に差し込んでから、同製品を上側の差込口に挿すだけ。2個口・3個口のコンセントに合わせて、取り付け部分を上下にスライドして調整できる。カバーの利用に際して、同社製スイングプラグタップの使用を推奨している。
コンセント全体を覆って隠すため、子供やペットのいたずら防止になり、見た目もすっきりする
