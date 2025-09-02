音楽デュオ「バブルガム・ブラザーズ」のBro.TOM（ブラザートム、69）が2日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）に出演。司会の黒柳徹子（92）とのハワイでの忘れられない出来事を明かす場面があった。

バブルガム・ブラザーズは今年デビュー40周年で、相方のBro.KORN（ブラザー・コーン、69）とともに出演。黒柳から「どんな感じですかね、40周年」とたずねられたコーンは「本当にあっという間でしたね。いろんなことあったんですけど」と回顧。

黒柳は「なんか一緒にハワイ行った時のこと思い出しますよね。あの面白かったですけど、結構ね」と振り返ると、トムは「すっごく面白かったです。徹子さんが英語とかいろんな言葉をしゃべるのは知ってたんですけど、ずっとイルカと話しているのが“本当にイルカと話せるんだこの人は”って思ってました」と振り返った。

黒柳も「いましたよね、イルカがね。出てきてなんか言ってましたね。私もお話しました、覚えてます？」と話すと、トムは「覚えてるんですか？」と驚き。黒柳は「それ覚えてます。この辺に来て、いろんなこと言ってたから。そうだったなと思って」と懐かしんだ。