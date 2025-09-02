ÃíÌÜ¤Î£±£µºÐ½÷Í¥¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¡¢¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¤ÇÌõ¥¢¥êÃæ³ØÀ¸¡Ä£Ç£ÐÂÓ½é¥Ò¥í¥¤¥ó
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£²Æü¡¢£±£°·î£±£²Æü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÆ±¶É·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡×¡ÊÆüÍË¡¦¸å£±£°»þÈ¾¡Ë¤Ç¡¢£±£µºÐ¤Î½÷Í¥¡¦ÇòÄ»¶Ìµ¨¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇòÄ»¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓÏ¢¥É¥é¤Ç½é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÇòÄ»¤Ï£±ºÐ¤«¤é·ÝÇ½³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢»ÒÌò¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡££²£°Ç¯£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥Æ¥»¥¦¥¹¤ÎÁ¥¡×¡¢£²£²Ç¯±Ç²è¡ÖÎ®Ï²¤Î·î¡×¡¢£²£³Ç¯£Î£È£ËÂç²Ï¡Ö¤É¤¦¤¹¤ë²È¹¯¡×¤ÎÃã¡¹¤ÎÍÄ¾¯´üÌò¤Ê¤É¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¼Çµï¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎµÚÀî¸÷Çî¤È¡¢¤½¤ÎÎø¤Î¤ªÁê¼êÌò¤Î¼ê±ÛÍ´Ìé¤ò¤Ä¤Ê¤°Ãæ³ØÀ¸£³Ç¯À¸¡¦¤Û¤¿¤ëÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¡Ö½é¤á¤ÆºîÉÊ¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È¿§¡¹¤ÊÊýÌÌ¤ÇÁÛÁü¤¬ËÄ¤é¤ß¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ð±é¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡±é¤¸¤ë¤Û¤¿¤ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥È¡¼¥è¥³¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢£³£°£°£°Ëü±ß¤Ç¿Æ¤òÇã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤âÁÛÁü¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¸¤¤»Ò¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÌõ¥¢¥êÃæ£³¾¯½÷¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Û¤¿¤ë¤ò´Þ¤á¤¿¡¢Ìû²÷¤ÊÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤±¤ë¥Û¡¼¥à¡õ¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼ç±é¤ÎµÚÀî¤Ï¡¢ÇòÄ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÜÅö¤ËÆ²¡¹¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÍÛ¥¥ã¤ÎËÍ¤ÈÅ·Á³ÍÛ¥¥ã¤Î¼ê±Û·¯¤È¤Ç¡¢ÇòÄ»¤µ¤ó¤Î»ö¤ò¡È°¹¤µ¤ó¡É¤È¸Æ¤Ü¤¦¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à°ìÆ±¡¢ÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¤È³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£