»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÁí³ç¤ò¤á¤°¤ê¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤ÏÀè¤Û¤É¤«¤é¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞËÜÉô¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤Ç¤Ï¤Þ¤º¡¢»²±¡ÁªÇÔËÌ¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¿Êó¹ð½ñ¤ò¤á¤°¤ê¡¢°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð½ñ¤Ï¡Ö¹ñÌ±À¯ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¡¢¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×¤ä¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¡È¼«Ì±ÅÞÎ¥¤ì¡É¤ò¾·¤¤¤¿9¤Ä¤ÎÍ×°ø¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤Î·è°Õ¤¬ÌÀµ¤µ¤ì¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤éÅÞ¼¹¹ÔÉô¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤ÊÀÕÇ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆ§¤ß¹þ¤ß¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾ÇÅÀ¤Ï¡¢Êó¹ð½ñ¤¬¼è¤ê¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¼Ç¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¿¹»³´´»öÄ¹¤Î¿ÊÂà¤Ç¤¹¡£
¿¹»³»á¤ÏÁí²ñ¤Ç¼«¤é¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼þÊÕ¤ËÀ¯¸¢¤Î²°Âæ¹ü¤Ç¤¢¤ë¿¹»³»á¤È¤Ï¡È°ì¿´Æ±ÂÎ¡É¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢È½ÃÇ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Áí²ñ¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¡ÈÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¡É¤ò¤á¤°¤ë¼êÂ³¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¤¤ç¤¦¡¢Á°ÅÝ¤·¤Ë¸þ¤±¤ÆÃæ·ø¡¦¼ã¼ê¤ÎµÄ°÷¤é¤Ë¤è¤ë²ñ¹ç¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢º£¸å¡¢Æ°¤¤Ï¤µ¤é¤Ë³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢Áí²ñ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤ä¿¹»³´´»öÄ¹¤é¼¹¹ÔÉô¤¬¼«¤é¤ÎÀÕÇ¤¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«¤¬¡¢µÄ°÷¤é¤ÎÂç¤¤ÊÈ½ÃÇºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
