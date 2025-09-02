NCT WISH、新曲『COLOR』MV公開！爽やかパフォーマンスでポジティブエネルギーを届ける

NCT WISHの新曲『COLOR』のMVが公開され、大きな話題を集めている。

【写真】シオン＆リク＆ユウシ、日本で家系ラーメン堪能

9月1日午後6時にリリースされたNCT WISHの3rdミニアルバムのタイトル曲『COLOR』は、力強いシンセサイザーとジャジーなコード進行、そしてサビでのリズム転換が印象的なエレクトロポップジャンルの楽曲だ。歌詞には、NCT WISHならではのカラーで世界を染め上げ、その色を永遠に守り抜くという強い自信が込められている。

MVでは、NCT WISHならではの華やかなカラーとポジティブなエネルギーで、色褪せた都市を鮮やかに塗り替えていく過程を描いている。美術館の作品の中に入り込み、様々な色を持ち出すという想像力あふれる演出を通じて、彼らの明るく生き生きとした魅力を一層際立たせている。

（写真＝SMエンターテインメント）

さらに、NCT WISHのエネルギッシュなパフォーマンスによって街や人々に徐々に活気が吹き込まれ、クライマックスでは楽曲のメインスローガン「Bring out the color」に合わせ、感情を取り戻した人々が共に踊るパレードシーンが展開される。全員が一つになって楽しむお祭りのようなエネルギーを伝えた。

タイトル曲『COLOR』はリリースと同時にMelon「HOT100」（リリース30日以内）で1位を記録した。また、全収録曲がMelonやBugsなど韓国国内主要音源チャートにランクインし、音楽ファンの高い関心を集めている。

NCT WISHは本日（2日）午後8時、ソウル・COEX広場で3rdミニアルバムリリース記念ショーケースを開催する。タイトル曲『COLOR』をはじめ収録曲のステージを初披露し、その模様はユーチューブの公式チャンネルやTikTok公式アカウントを通して生配信される。

なお、NCT WISHの3rdミニアルバム『COLOR』は、タイトル曲『COLOR』を含む全7曲が収録されており、多くの支持を得ている。

（記事提供＝OSEN）