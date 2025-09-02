タレントの新山千春さんが、自身のインスタグラムを更新。沖縄・座間味島での夏休みの様子を公開しました。美しい青い海と空が広がる絶景の中で、家族との時間を満喫した様子がうかがえます。

【写真を見る】【 新山千春 】 座間味島での夏休みを満喫 「たっくさん深呼吸できた時間！」無人島からグルメまで家族との思い出と青い海の絶景を公開





投稿によると、新山さんは「夏休み 心を解放してたっくさん深呼吸できた時間！自然の美しさに感動したりリトリートは大切さを改めて感じた夏休みになりました！！」と綴っています。







青く澄んだ空と穏やかな海を背景に、新山さんは白い水着を着用し、プールサイドでくつろぐ姿を披露。プールからは遠くに小さな島々が見え、まさに絶景の中での休暇を楽しんでいる様子です。







また、座間味島から無人島への家族旅行も楽しんだ様子で、船上での写真も公開。黒いワンピースやデニムのパンツを着た姿で、透き通るようなターコイズブルーの海を背景に笑顔を見せています。







さらに、旦那さんからのサプライズもあったようです。レストランでは「Happy 30th Anniversary」と書かれたプレートを前に、笑顔の新山さんの姿も。また、「30 ANNIVERSARY」と「love your self」の文字が入ったTシャツを着て、海を背景に座る姿も投稿されています。







グルメ面でも充実した様子で、「海で食べる激辛カップ麺最高でした」とコメント。「タコライスを間食した後にカップ麺も完食！笑」と、開放的な環境での食事を満喫したことを伝えています。写真には木製テーブルの上に置かれたタコライスと思われる料理や、「とんがらし麺 うま辛海鮮チゲ」のカップ麺が美しい海を背景に写っています。







さらに、「BLUE SEAL」のアイスクリームを楽しむ様子や、「MORNING BOWLS」というお店の前でフルーツボウルを手に持つ姿も投稿されていました。







美しい自然、家族との時間、美味しい食事、新山千春さんの夏休みは、リフレッシュと感動に満ちた素敵な時間だったようです。







この投稿に、「メチャメチャ、カッコいいねぇ〜」「背中が美しい」「スタイルの維持も完璧」「魅力あり綺麗な背中ですね」「同年代と思えない位綺麗な背中ですね」などの声が寄せられています。







新山千春さんは、2023年11月に、外資系企業に勤務する一般男性と結婚したことを公表、2025年3月には、長女・もあさんの高校卒業をお祝いする姿を投稿していました。



【担当：芸能情報ステーション】