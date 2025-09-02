東京から静岡まで「新幹線で行こう」という夫。車で片道「3時間」なら頑張って運転したほうがいい？車と新幹線でかかる料金を比較

東京から静岡までの二つの移動方法

東京都から静岡県までは、新幹線と車の二通りの移動方法があります。どちらも所要時間や料金、快適さに違いがあります。それぞれの特徴を具体的に見ていきましょう。



新幹線で移動する場合

新幹線で移動する場合、例えば東京駅から静岡駅まで東海道新幹線を利用します。運賃と特急料金を合わせて通常期で、片道、大人一人あたり自由席5940円、指定席6270円です（2025年9月1日時点）。お盆休みやゴールデンウィーク、年末年始などの混雑時期は特急料金が値上がりし、閑散期は逆に値下がりします。

所要時間は、新幹線の種類によって異なり、「こだま」で約1時間20分、「ひかり」で約1時間です。また、早めに予約すれば数百円程度運賃が安くなります。新幹線は発車本数が多く、道路渋滞などの影響も受けないため、スムーズで快適に移動できるのが最大の魅力といえるでしょう。



車で移動する場合

車で移動する場合、東京ICから静岡ICまで東名高速道路を利用します。所要時間は、2時間は見ておくといいでしょう。土日祝日や年末年始などの連休時期は、渋滞の長さ次第で、これよりも大幅に時間がかかる可能性がある点は注意が必要です。

ちなみに過去のお盆時期では、渋滞がなければ15分程度で移動できる距離に1時間かかっていたというデータがあります。こういったことから、場合によっては3時間以上かかる可能性もあるでしょう。

それから料金については普通車の場合は、ETC料金で片道平日4300円、休日3320円かかります。これに加えてガソリン代も必要です。

国土交通省が公表する「ガソリン乗用車のWLTCモード燃費平均値の推移」によれば令和5年度の燃費平均は19.8km／L、資源エネルギー庁の「石油製品価格調査」によると、レギュラーガソリンの平均価格は1リットルあたり174.2円（8月25日時点）です。

これらを基に試算すると、東京～静岡間（約160km）のガソリン代は、片道1400円ほどとなります。車での移動は、出発や到着時間を自分で調整でき、大きな荷物を運ぶのにも便利です。しかし、渋滞に巻き込まれる可能性もあるため、長時間運転による疲労やストレスも考慮する必要があります。



新幹線と車の料金や所要時間

新幹線と車の移動は、移動する人数によって、かかる料金もそれぞれ変化します。そのため大人2人家族と、大人2人・子ども2人（小学生以下）の合計4人家族という条件設定をし、新幹線と車それぞれの費用と時間を比較しましょう。なお、移動は片道の場合で計算します。



新幹線移動のシミュレーション

新幹線で移動した場合、家族分の片道料金と所要時間は、以下表1の通りです。料金は、新幹線の自由席を利用した場合で、小学生は規定通り大人料金の半額で計算しています。

表1

移動人数 片道料金 片道の所要時間 大人2人 5940円×2＝1万1880円 ひかり：約1時間こだま：約1時間20分 大人2人・子ども2人（小学生） 大人5940円×2＝1万1880円子ども2970円×2＝5940円

合計1万7820円

ひかり：約1時間こだま：約1時間20分

※筆者作成

何か災害や事故などがない限り、定刻通りに素早く移動できるのが新幹線の強みです。ただし、車と違って人数に応じて運賃が発生するため、その分料金は高くなります。最終的に、快適さや時間重視で行くならば、新幹線が最適といえるでしょう。



車移動のシミュレーション

車で移動した場合の家族分の片道料金と所要時間は以下の通りです。料金は休日のETC割引を利用し、高速料金とガソリン代を合算して算出しています。

●高速料金：3320円

●ガソリン代：約1400円

●合計片道金額：約4720円

●片道所要時間：約2時間（渋滞がなかった場合）

もちろん、車に乗る人数が増える分、燃費に影響してガソリン代は多少変動することが考えられます。ただ、当然ではありますが人数に関係なく、高速料金が変わらないのはうれしいポイントです。そのため、コスト重視で考えるなら、車での移動は経済的といえるでしょう。



時間重視なら新幹線移動・コスト重視なら車移動

東京から静岡県までの移動手段は、新幹線と車の二つが挙げられます。新幹線での移動なら、短時間で快適に移動できる点が魅力ですが、人数が増えるほど運賃が高くなります。

一方、車での移動は、人数が増えても料金がほとんど変わらず、荷物の多い移動にも最適です。ただし、渋滞の状況によっては3時間を超える可能性があり、体への負担の考慮も必要です。

自分たちがかけられる移動時間や費用、移動する人数を踏まえて、ベストな移動手段を選びましょう。



出典

国土交通省 ガソリン乗用車のWLTCモード燃費平均値の推移

経済産業省 資源エネルギー庁 石油製品価格調査

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー