ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÆÃÈÖ¡Ö´°Á´Ì©Ãå¡ª²£»³Íµ24»þ´Ö¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÎ¢Â¦¡Á»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤¿¿¿²Æ¤ÎÄ©Àï¡ª¡Á¡×¡Ê¸á¸å9»þ¡Ë¤¬1Æü¡¢ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤¿SUPER EIGHT²£»³Íµ¡Ê44¡Ë¤Î¿©À¸³è¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
Àè·î30¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡×¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¡¢105¥¥í¤ò´°Áö¤·¤¿²£»³¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÈÖ¡£
¥Þ¥é¥½¥ó2ÆüÌÜ¡¢²£»³¤¬¤¢¤ëµÙ·ÆÃÏÅÀ¤ÇÃë¿©¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤òÃÇ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡Ö¼Â¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¶ËÃ¼¤Ê¾®¿©¡×¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¡¢²£»³¤¬4Ç¯Á°¤«¤é1Æü1¿©¡¢·ÜÆù¤äÌîºÚ¤Î¤ß¤ò¿©¤Ù¤ëÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
²£»³¤Ï1Æü1¿©À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂÎ·¿°Ý»ý¤Ç¤¹¡£40¡ÊºÐ¡ËÄ¶¤¨¤Æ¡£¤ä¤Ã¤ÑÂå¼ÕÍî¤Á¤ë¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤¬º£²ó¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²£»³¤ÎÂÎÎÏÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
²£»³¤ÎÎý½¬Ãæ¤ÎÂÎ½Å¤Ï57¥¥í¤Ç¡¢¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤ÎÃËÀ¤ÎÉ¸½àÂÎ½Å¤Ç¤¢¤ë68¥¥í¤«¤éÌó10¥¥í¤Û¤ÉÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿©Íß¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È´«¤á¤é¤ì¤Æ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£