「天下一品」こってりスープがふりかけに、多くのファンに愛される味を再現
永谷園は9月8日、人気ラーメン店「天下一品」とコラボした「天下一品こってりスープふりかけ」を発売する。価格は220円（税別）。
「天下一品」といえば“こってり”、鶏がらと野菜などの旨みが溶け込んだコクのある鶏白湯スープの味わいが特長。濃厚な見た目と味で多くのファンに愛されるあの味を、「天下一品」監修のもと、ザクザクジューシー製法でいつでも手軽に楽しめるふりかけにした。
ラーメンファンが〆にスープへごはんを投入するように、ごはんに絡みつく本格的なこってりスープの味わいを再現。ふりかけならではの食感の良さも楽しめる。
今回、商品開発を担当した永谷園の商品企画営業部 門田祥吾氏は「長年愛され続けている『天下一品』こだわりのラーメンスープをイメージした、“こってり”ふりかけです。他のふりかけ商品とは違い、ザクザクした食感と油感のあるジューシーな味わいのふりかけになっています。ラーメン好きな方には堪らない一品になりましたので、ぜひご堪能ください！」とコメントを寄せている。
