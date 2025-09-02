【チェシャ猫Mika 水着Ver.】 【白いウサギRosu 水着Ver.】 2026年10月 発売予定 価格：各19,800円

Solarainは、フィギュア「チェシャ猫Mika 水着Ver.」と「白いウサギRosu 水着Ver.」を2026年10月に発売する。価格は各19,800円。

本商品はイラストレターRosuuri氏が描くオリジナルキャラクター「チェシャ猫Mika」と「白いウサギRosu」を水着姿で1/7スケールフィギュア化したもの。

初回限定特典としてそれぞれコレクションカードが付いてくる。

チェシャ猫Mika 水着Ver.

2026年10月 発売予定

価格：19,800円

スケール：1/7

サイズ：全高約253mm

「チェシャ猫Mika 水着Ver.」はちょっぴり不満げな表情を浮かべながらも、抑えきれない嬉しさで尻尾をぴょこんと持ち上げたツンデレな一瞬を表現したフィギュアとなっている。

真っ白な肌に映える深い紫色のスクール風水着と、左手にかけたハート型サングラス、猫耳風の髪飾りや、ふわりと揺れるツインテール、猫型浮き輪と小物まで丁寧に造形されている。

台座はヒトデとビーチボトルなど細かなディテールが造形され、砂浜が再現されている。

初回限定特典「チェシャ猫Mika 水着Ver.」コレクションカード

白いウサギRosu 水着Ver.

2026年10月 発売予定

価格：各19,800円

スケール：1/7

サイズ：全高約258mm

「白いウサギRosu 水着Ver.」は恥じらいながらも優しく微笑むRosuが表現され、透き通るような肌に、ふんわりと揺れるピンク色の髪、兎耳風のリボンと特徴的なデザインが再現されている。

フリル付きの白いビキニと、透明感あふれる兎型の浮き輪で愛らしい雰囲気が表現されている。砂浜をイメージした台座には、貝殻やビーチボトルなどの小物が丁寧に造形されている。

初回限定特典「白いウサギRosu 水着Ver.」コレクションカード

(C)Rosuuri

※画像はイメージです。