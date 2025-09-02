木村昴、1億2800万円の家購入へ 母への思い込め「きっと喜ぶんじゃないかな」
声優の木村昴が、1日放送の日本テレビ系バラエティー『有吉ゼミ』SP（後7：00）に出演。番組内の企画「坂上不動産」で「木村昴、家を買う。クライマックスin伊東」と題して、1億2800万円の家購入を決意した。
【写真】『有吉ゼミ』の企画で…木村昴が1億2800万円の家購入へ
木村はこれまで、女手ひとつで育ててきた今年還暦の母のため、夏までに別荘購入を目指してきた。予算7000万円で、8軒の別荘を内見してきたが、木村は「住みやすさ」「居心地のよさ」「アクセスのよさ」を重視し、予算を8000万円までに上げた。
伊東市伊豆高原にある、リゾート感あふれる内装の新築を見た際に、木村は「今まで拝見した、どの物件よりもいい」と賛辞を送るも、値段は予算を大幅にオーバーする1億2800万円。母の意向もあり、伊東に絞り、最後にもう一度内見に訪れた。
最終的に物件購入を決めた木村は「前回見た時も、すごく心に残る物件でした。母が喜ぶのは、きっとこっちなんじゃないかなというところで選びました。値段はたしかに、予算をはるかに超えているんですが、そこはもう頑張ります！いつか自分にも家族ができた時に、みんなで集まって家族団らんしたい」と声を弾ませていた。
【写真】『有吉ゼミ』の企画で…木村昴が1億2800万円の家購入へ
木村はこれまで、女手ひとつで育ててきた今年還暦の母のため、夏までに別荘購入を目指してきた。予算7000万円で、8軒の別荘を内見してきたが、木村は「住みやすさ」「居心地のよさ」「アクセスのよさ」を重視し、予算を8000万円までに上げた。
最終的に物件購入を決めた木村は「前回見た時も、すごく心に残る物件でした。母が喜ぶのは、きっとこっちなんじゃないかなというところで選びました。値段はたしかに、予算をはるかに超えているんですが、そこはもう頑張ります！いつか自分にも家族ができた時に、みんなで集まって家族団らんしたい」と声を弾ませていた。