【ふんばるず PEANUTS（全3種）】 9月10日 発売予定 価格：各3,850円

バンダイナムコヌイは、ドリームズの「ふんばるず」とコラボした「ふんばるず PEANUTS」を9月10日より、全国のバラエティショップ・書店にて販売する。価格は各3,850円。

「ふんばるず」は、机とおなかの間に挟むことで猫背を防ぎ、姿勢をサポートしてくれるぬいぐるみ。ぬいぐるみの中に入っているハート型のクッションにより、きれいな姿勢をキープすることができる。「ふんばるず PEANUTS」では、「スヌーピー」・「ウッドストック」・「オラフ」の3種類がラインナップする。

スヌーピー

【「ふんばるず」について】

“あなたのねこぜを今日もおたすけ。ボクたちねこぜなふんばるず”

「ふんばるず」は、机から落ちないようにふんばっている、ねこぜなどうぶつたち。

机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみです。

ねこぜなあなたをサポートしてくれますが、「ふんばるず」自身もちょっぴりねこぜ。

そんな愛らしい姿で、お仕事やお勉強を頑張るあなたを支えてくれます。

「ふんばるず PEANUTS」（全3種）

一般発売：9月10日（水）予定

価格：各3,850円

商品素材：本体 ポリエステル/パッケージ 紙

商品サイズ：約165～190×230～290×150～200mm（幅×高さ×奥行）

パッケージサイズ：約100×110×80mm（幅×高さ×奥行）

生産国：中国

【使用イメージ】

スヌーピー

ウッドストック

オラフ

特長

シャキッとした背筋に早変わり！"猫背"なあなたを「PEANUTS」の仲間たちのぬいぐるみがサポート！

「ふんばるず」を落とさないよう、机とおなかの間にしっかり挟み込むため、自然と背筋が伸び、良い姿勢になる。つい“猫背”になってしまう時もシャキッとした背筋に早変わり。

※画像で使用されている「ふんばるず」は「ふんばるず PEANUTS」ではありません。

姿勢が良くなる秘密は「ハートのクッション」

ぬいぐるみの中には、ハート型のクッションが入っているので、長時間のデスクワークでついつい前のめりになってしまう姿勢をしっかり支え、仕事や勉強中の疲れを軽減してくれる。

オフィスでのデスクワークはもちろん、外出先など、さまざまな場所で使用できる。

(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp

※「ボクたち ねこぜな ふんばるず」は商標登録済です。

※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。