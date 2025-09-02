姿勢をサポートするぬいぐるみ「ふんばるず」に「PEANUTS」が9月10日登場スヌーピー、ウッドストック、オラフがラインナップ
バンダイナムコヌイは、ドリームズの「ふんばるず」とコラボした「ふんばるず PEANUTS」を9月10日より、全国のバラエティショップ・書店にて販売する。価格は各3,850円。
「ふんばるず」は、机とおなかの間に挟むことで猫背を防ぎ、姿勢をサポートしてくれるぬいぐるみ。ぬいぐるみの中に入っているハート型のクッションにより、きれいな姿勢をキープすることができる。「ふんばるず PEANUTS」では、「スヌーピー」・「ウッドストック」・「オラフ」の3種類がラインナップする。
スヌーピー【「ふんばるず」について】
“あなたのねこぜを今日もおたすけ。ボクたちねこぜなふんばるず”
「ふんばるず」は、机から落ちないようにふんばっている、ねこぜなどうぶつたち。
机とおなかの間に挟むことで、ねこぜなあなたを助けてくれるぬいぐるみです。
ねこぜなあなたをサポートしてくれますが、「ふんばるず」自身もちょっぴりねこぜ。
そんな愛らしい姿で、お仕事やお勉強を頑張るあなたを支えてくれます。
「ふんばるず PEANUTS」（全3種）
一般発売：9月10日（水）予定
価格：各3,850円
商品素材：本体 ポリエステル/パッケージ 紙
商品サイズ：約165～190×230～290×150～200mm（幅×高さ×奥行）
パッケージサイズ：約100×110×80mm（幅×高さ×奥行）
生産国：中国
スヌーピー
ウッドストック
オラフ
特長
シャキッとした背筋に早変わり！"猫背"なあなたを「PEANUTS」の仲間たちのぬいぐるみがサポート！
「ふんばるず」を落とさないよう、机とおなかの間にしっかり挟み込むため、自然と背筋が伸び、良い姿勢になる。つい“猫背”になってしまう時もシャキッとした背筋に早変わり。
※画像で使用されている「ふんばるず」は「ふんばるず PEANUTS」ではありません。
姿勢が良くなる秘密は「ハートのクッション」
ぬいぐるみの中には、ハート型のクッションが入っているので、長時間のデスクワークでついつい前のめりになってしまう姿勢をしっかり支え、仕事や勉強中の疲れを軽減してくれる。
オフィスでのデスクワークはもちろん、外出先など、さまざまな場所で使用できる。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp
※「ボクたち ねこぜな ふんばるず」は商標登録済です。
※商品の発売・仕様につきましては、諸般の事情により変更・延期・中止になる場合があります。