２日前場の香港マーケットは、主要８５銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１５７．２６ポイント（０．６１％）安の２５４６０．１６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が３７．９２ポイント（０．４２％）安の９０８３．９５ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は１８３６億１３５０万香港ドルに縮小している（１日前場は２３４９億８８３０万香港ドル）。

新規材料に乏しい中で売りが先行する流れ。香港上場する主要企業の決算報告は先週で一巡し、官民の中国景況感指数も前日までに発表された。また、昨夜の米市場はレーバーデーの祝日で株や債券の取引が休場。経済指標の発表もなかった。様子見ムードも漂う。中国では来週８〜１２日に全国人民代表大会（全人代、国会に相当）常務委員会会議が開催される見通しだ。

もっとも、下値を叩くような売りはみられない。資金流入期待などを背景に相場の先高観が続いている。中国景気の鈍化が懸念される中、当局は足もとで、景気刺激や産業支援の動きを強めていることも引き続き支援材料となった。ハンセン指数などはプラス圏に浮上する場面もみられている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が６．４％安、光学部品ＯＥＭメーカーの舜宇光学科技（２３８２／ＨＫ）が３．７％安、太陽光発電（ＰＶ）用ガラス基板メーカーの信義光能ＨＤ（９６８／ＨＫ）が３．５％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、上海復旦微電子集団（１３８５／ＨＫ）が７．３％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が５．８％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が４．９％ずつ下落した。ハンセン科技（テック）指数は１．８安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

中国の不動産セクターもさえない。中国海外宏洋集団（８１／ＨＫ）が２．９％安、中国奥園集団（３８８３／ＨＫ）が２．６％安、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が１．６％安、世茂集団ＨＤ（８１３／ＨＫ）が１．５％安で引けた。

半面、中国の銀行セクターは高い。中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が３．８％、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が２．６％、中国郵政貯蓄銀行（１６５８／ＨＫ）が２．５％、中信銀行（９９８／ＨＫ）が２．０％ずつ上昇した。

本土マーケットは４日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７９％安の３８４４．８４ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。軍需産業、インフラ建設、素材、医薬、不動産、証券なども売られた。半面、エネルギーは高い。銀行、公益も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）