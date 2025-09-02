大河ドラマ『べらぼう』予告

横浜流星さん主演で放送中の大河ドラマ『べらぼう』（NHK総合／毎週日曜夜8時ほか）。

第33回「打壊演太女功徳（うちこわしえんためのくどく）」が8月31日に放送。その最後に流れた第 34回「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」の予告が話題になっています。

＊以下「打壊演太女功徳」の放送内容のネタバレを含みます。

●「打壊演太女功徳」公式あらすじ

天明７年、江戸で打ちこわしが発生。新之助（井之脇海さん）たちは、米の売り惜しみをした米屋を次々に襲撃する。

報を受けて混乱する老中たちに対し、冷静かつ的確に提言する意次（渡辺謙さん）。そんな中、蔦重が、意次のもとを訪れ、米の代わりに金を配り、追々米を買えるようにする策を進言する。

一方、一橋邸では治済（生田斗真さん）が、定信（井上祐貴さん）に、大奥が反対を取り下げ、正式に老中就任が決まると告げるが…

次回予告

＊以下、本編直後に流れた次回予告

「ありがた山の寒がらすにございます！」と告げる蔦重の声に「かたじけ茄子だ」と答える意次の声が続く。

うつろな顔で廊下を進む意次。



その下に流れるは＜成り上がり者たちが＞との文字。

「へ！へ！へ！」

踊る大田南畝ら狂歌の会の面々。

以後彼らによる「へ！へ！へ！」との掛け声が続く。



「世間様にございます！」と蔦重へ怒りをぶつけるその妻・てい。

文を手に狂歌師・元木網や智恵内子らが喜ぶ顔を見せる。

白装束となった意次の側近で、勘定組頭を務めた土山宗次郎。

その顔に目隠しがかけられる。

「見せしめだよ」

「その絵、そうなんの？」と問う歌麿。

「見せしめだよ」と蔦重に告げる大文字屋市兵衛（二代目）。

笑顔を見せる妖怪画の大御所で歌麿の師・鳥山石燕。

「見せしめ…」と告げる狂歌師・宿屋飯盛。

悔しそうな表情を見せる平秩東作。

その下に流れるは＜覚悟を決めた＞との文字。

「書を以て、抗いてえと思います」

「ねえ！」とはしゃいだ声をあげる蔦重推しの女将三人組マツ・タケ・ウメ。

「あいつ何やろうとしてんの？」と問う蔦重の兄貴分・次郎兵衛。

幕臣たちと江戸城内を進む松平定信。

その定信が「『質素倹約』を旨とした享保の世にならうことである！」と厳しい表情で周囲に告げる。

最後に蔦重が、その場に揃った戯作者、絵師、狂歌師たちへ「書を以て、抗いてえと思います」と決意を伝えて――。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。