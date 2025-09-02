キャラメルゴーストハウスから限定パーティボックス登場♡ハロウィンにぴったり

秋の訪れとともに、キャラメルゴーストハウスから心ときめく新作が登場します。2025年9月8日(月)より発売される「キャラメルゴーストハウスパーティボックス」は、定番のキャラメルサンドクッキーと、先行で味わえる季節限定アップルフレーバーを詰め合わせた特別なセット。遊び心あふれるパッケージとともに、ハロウィンシーズンのティータイムを華やかに彩ります♡

限定パーティボックスの魅力



限定ボックスには「キャラメルサンドクッキー」3個と「キャラメルサンドクッキー アップル」3個をセット。

価格は6個入1,512円（税込）。アップルは紅茶葉とりんごを加えたキャラメルをサンドし、ヘーゼルナッツ香るクッキー生地が深い味わいを演出します。

秋らしいフレーバーをいち早く楽しめるのは嬉しいポイントです。

遊び心あふれるパッケージデザイン



お屋敷の窓が重なってパンプキンのように見えるユニークなデザイン。

側面からはキャラメルオバケと愛猫メルちゃんが準備する様子が覗け、まるでパーティに招かれた気分に。

お菓子だけでなく、物語性のある世界観を感じられるのもキャラメルゴーストハウスならではの魅力です♪

その他人気スイーツも要チェック



キャラメルナッツガレット

キャラメルケーキ

キャラメルブラン

同店では、キャラメルナッツガレット（5個入1,350円）、キャラメルケーキ（4個1,296円）、キャラメルブラン（1個1,296円）なども展開中。

どれも紅茶葉を生かしたキャラメルの優しい甘さが特徴で、ギフトや自分へのご褒美にもぴったりです。

キャラメルゴーストハウスで特別な時間を



キャラメルゴーストハウスのパーティボックスは、秋の訪れを感じながら楽しめる限定スイーツ。

定番とアップルの2種類を詰め合わせたクッキーは、自分へのご褒美はもちろん、ギフトにもぴったりです。

おしゃれなパッケージに込められた物語を眺めながら、大切な人と甘くて温かな時間を過ごしてみませんか♡お菓子と一緒に心まで満たされる体験を。