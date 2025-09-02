なにわ男子がミニトート＆リップポーチをプロデュース！ 「ファミクラストア」×「CITEN」コラボアイテム発売
「CITEN（シテン）」は、STARTO ENTERTAINMENT所属タレントの公式グッズを扱う「ファミクラストア」とのコラボレーションアイテムとして、9月10日（水）から、なにわ男子がプロデュースした「ミニトート」と「リップポーチ」を、「ファミクラストア」各店舗および「ファミクラストア」オンラインで発売する。
【写真】シンプルなデザインでかわいい！ なにわ男子がプロデュースした「ミニトート」＆「リップポーチ」詳細
■メンバーがカスタマイズ
今回登場するのは、なにわ男子のメンバーが監修した色や素材、オリジナルの押し花アートの絵柄などをカスタマイズした特別なコラボレーショングッズ。
「ミニトート」は、なにわ男子が製作した押し花アートを裏地にプリントした細部までこだわりを感じるデザインとなっており、ホワイトとブラックの2色から選べる。
一方の「リップケース」は、ボタンを外すと「ミニトート」と同デザインの押し花アートが登場。カラーは、コーディネートのアクセントに取り入れてもオシャレなシルバーとピンクの2色が用意されている。
なお、いずれも「CITEN」はじめ、ユナイテッドアローズが展開する店舗とオンラインストアでの販売は予定されていないため注意してほしい。
