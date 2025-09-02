佐藤健が自宅を公開！ ピアノ4台が置ける広さにファン驚愕「玄関で生活できる」「世界が違いすぎる」
俳優の佐藤健が、9月1日（月）に自身のInstagramを更新。自宅を撮影した動画が公開され、ファンから反響が寄せられている。
【動画】玄関から広すぎる！ 佐藤健が自宅を公開した様子
■冷蔵庫の中身まで公開
今回佐藤が投稿したのは、自宅の玄関やリビングの様子を紹介しているルームツアー動画。
「家賃いくらですか？」と言うスタッフからの質問に「言える訳ないだろ!!」と突っ込む佐藤の姿からスタートした動画は、いきなり“人が住めるくらい広い”と驚きのテロップが添えられるほど広々とした玄関を捉えた。縦に長い玄関は人が2人横並びになっても歩けそうなほどの余裕があるが、佐藤は「広ければ広い分だけ物を置いちゃう…」とポツリ。
奥へ進むと、大人複数人がゆったりと座れそうな大きなソファや4台のピアノが置かれたリビングがお目見え。佐藤は主演と共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ『グラスハート』の練習のためにピアノを置けるスペースが必要だったことを説明し、ソファで寝て、起きたらすぐにピアノが弾けるようにしていたとストイックな生活スタイルを明かした。
さらに佐藤は、普段配信や謎解きをしているというスペースや冷蔵庫の中身まで公開。この日は自宅で『グラスハート』のバンドグループTENBLANKのメンバーと料理をする約束をしており、買い出しを済ませた後だったようで「買い出しが1番大変だった。感謝して欲しいメンバーには」と吐露。「『グラスハート』観てください!!」と最後はファンへのメッセージで締めくくった。
佐藤の自宅が公開されたのは今回の動画が初だったようで、投稿には「推しのルームツアー観れる世界線がここにあっていいの？」「広過ぎてビックリ」「玄関で生活できる」「世界が違いすぎる」と彼の部屋の広さに驚愕するファンからのコメントが届いている。
引用：「佐藤健」Instagram（＠takeruxxsato）
【動画】玄関から広すぎる！ 佐藤健が自宅を公開した様子
■冷蔵庫の中身まで公開
今回佐藤が投稿したのは、自宅の玄関やリビングの様子を紹介しているルームツアー動画。
「家賃いくらですか？」と言うスタッフからの質問に「言える訳ないだろ!!」と突っ込む佐藤の姿からスタートした動画は、いきなり“人が住めるくらい広い”と驚きのテロップが添えられるほど広々とした玄関を捉えた。縦に長い玄関は人が2人横並びになっても歩けそうなほどの余裕があるが、佐藤は「広ければ広い分だけ物を置いちゃう…」とポツリ。
さらに佐藤は、普段配信や謎解きをしているというスペースや冷蔵庫の中身まで公開。この日は自宅で『グラスハート』のバンドグループTENBLANKのメンバーと料理をする約束をしており、買い出しを済ませた後だったようで「買い出しが1番大変だった。感謝して欲しいメンバーには」と吐露。「『グラスハート』観てください!!」と最後はファンへのメッセージで締めくくった。
佐藤の自宅が公開されたのは今回の動画が初だったようで、投稿には「推しのルームツアー観れる世界線がここにあっていいの？」「広過ぎてビックリ」「玄関で生活できる」「世界が違いすぎる」と彼の部屋の広さに驚愕するファンからのコメントが届いている。
引用：「佐藤健」Instagram（＠takeruxxsato）