¼ê½Ñ¤Ç·ãÊÑ¤·¤¿¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·¡£¼Ì¿¿¤Ï¼ê½ÑÁ°(X@kiyopon1231¤è¤ê)

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡×»Ü½Ñ¸å¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê

¡¡¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹(80)¤¬£Ø¤Ç¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÀ°·Á¼ê½Ñ¤òÊó¹ð¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¤Ñ¤Ã¤Á¤ê¤ª¤á¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¼¤Ê¤¦¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡ÖÈý²¼¥ê¥Õ¥È¡×¤Î»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·(75)¡£

¡¡»Ü½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤­¤è¤·¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¸ø¼°X¤â¡ÖºÙÌÜ¤Ç¤â°¦ÕÈ¤¢¤ë¤«¤éOK ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬ »ë³¦¤¬¶¹¤¤¤È¤Î»ö¤Ç ¹â¿Ü±¡Ä¹¤Ë»Ü½Ñ¤·¤ÆÄº¤­ ½Ð·ì¤Ê¤· Æâ½Ð·ì¤Ê¤· ¼ð¤ì¤Ê¤· ÄË¤ß¤Ê¤· £±½µ´Ö¤ÇÈ´»å ¿ÆÊý¤´Ëþ±Ù¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¼ê½ÑÁ°¤«¤éÈ´»å¤Þ¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò4Ëç¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤ÇÁð¡Ä¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤À¡¢¸µ¤è¤êÆóËçÌÜ¤À¤Ê¡×¡ÖÌîÊë¤Ã¤¿¤µ¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤ËÀ®¤Ã¤¿¡×¡Ö°ÊÁ°¤ÈÌÜ¤Î³«¤­¶ñ¹ç¤¬Á´Á³°ã¤¦¡ª¡×¡ÖÊÌ¿Í¤ä¤ó¡×¡ÖËÜÅö¤ËâÛ¤¬½Å¤¤¤Î¤ÏÀ¸³è¤¬¥­¥Ä¥¤¤·¡¢Èý²¼ÀÚ³«¤Ï¤¢¤ê¤È»×¤¦¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¤Î¡ØÌÜ¡Ù¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

Èý²¼¥ê¥Õ¥È¤Î»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·(º¸)¤È¼¹Åá°å¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹
(¹â¿Ü±¡Ä¹¤ÎX@katsuyatakasu¤è¤ê)
¼ê½ÑÁ°¤Î¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·
(¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¡¼¡ù¾ìX@kiyoshi_staba¤è¤ê)
¼ê½ÑÄ¾¸å¤Î¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·(º¸)¤È¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹
(¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¡¼¡ù¾ìX@kiyoshi_staba¤è¤ê)
¼ê½Ñ¤«¤é3ÆüÌÜ¤Î¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·
(¥Ó¡¼¥È¤­¤è¤·¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¡¼¡ù¾ìX@kiyoshi_staba¤è¤ê)

¡¡¤Þ¤¿¡Ö¹â¿ÜÀèÀ¸¤¹¤´¤¹¤®¡ªÉáÄÌÆâ½Ð·ì¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¸å¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤«¤Ã¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¤«¤Ã¤Á¤ã¤ó¥´¥Ã¥É¥Ï¥ó¥É¤ä¤Í¡×¡Ö¹îÌïÀèÀ¸¤Ë¼ê½Ñ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÎÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×¤È¡¢¹â¿Ü±¡Ä¹¤Ë¼¹Åá¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤òÁ¢¤Þ¤·¤¬¤ëÀ¼¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£

 