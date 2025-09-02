見取り図リリー、雰囲気ガラリ 金髪ネイルの新ショットにファン驚き「ファッション関係の人」「つんくさん？」
お笑いコンビ・見取り図のリリー（41）が2日までに自身のインスタグラムを更新。ネイルショットを公開した。
【写真】“まるで別人！？”金髪ネイル姿の見取り図リリー
投稿で、ネイルを見せた写真を公開。「ネイルおじさん」とコメントし、「Japan Fashion Weekで#mukcyen のショーを観させてもらいました。That looks awesome」とコメント。1日から開幕した「Rakuten Fashion Week TOKYO 2026 S/S」のハッシュタグを添えた。
リリーは8月28日に開催された「Rakuten Fashion Week 20th Anniversary Ceremony」にて、来場ゲストにインタビューを行うなどイベントを盛り上げていた。
このショットに「リリーさん カッコよすぎ」「パンク系リリーさんですか」「すご！雰囲気めっちゃ変わる」「ネイル似合ってる！」「ファッション関係の人にしか見えない笑」「パンクおじさん」「つんくさん？」など様々な声が集まった。
