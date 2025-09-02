宮澤エマ＆深田恭子『初恋アンダーDOGs』最終回に登場 功介と優香の“恋の行方”は？
TBS系で放送中の火曜ドラマ『初恋DOGs』のサイドストーリー『初恋アンダーDOGs〜負け犬と初恋〜』が、9月2日に最終回を迎える。本編の放送終了後から「TVer」「TBS FREE」「U-NEXT」にて配信される第5話には、宮澤エマと深田恭子がゲスト出演することが明らかになった。
【写真】キャスト14人を一挙紹介！清原果耶、成田凌、ナ・イヌ、深田恭子ら
萩原利久が主演を務める本作は、動物看護師・渡辺功介（萩原）の恋と成長を描くコメディ。ドッグカフェ「Lovely Tails Café」の店長・宮瀬優香（深田）に思いを寄せる一方で、動物に愛を注ぐことを決めていた功介が、人間関係や仕事を通して少しずつ成長していく姿を映す。本編では描き切れない功介の視点が、サイドストーリーで鮮やかに補完されてきた。
最終回は、ついに、犬のユーカ退院の日！ にユーカが消えた…！？ お迎えまでにユーカを探せ！ 右往左往する功介（萩原利久）たち。無事に退院できるのか？ そして、ユーカとの別れを迎え傷心の功介。病院スタッフたちの後押しで、今度は優香（深田恭子）の元へ走り出す…という展開が描かれる。
