バールでフロントガラスを粉々に…　コンビニ駐車場で車取り囲み「窓開けろ。金を出せ」と脅したか　51歳男を新たに逮捕　滋賀県警

滋賀県米原市のコンビニエンスストアの駐車場で今年６月、男性２人が乗った車を４人組が取り囲み、「窓開けろ。金出せ」と脅した上、フロントガラスなどを破壊した事件で、５１歳の男が新たに逮捕されました。



逮捕されたのはこれで２人目で、滋賀県警は他の２人の行方も追っています。



滋賀県警が９月１日、強盗致傷の疑いで逮捕したのは、住居不詳・無職の松塚右京容疑者（５１）です。



県警によりますと、松塚容疑者は今年６月１８日の朝、西野浩容疑者（５０）や他２人と共謀し、米原市の北陸自動車道米原ＩＣ近くにあるコンビニの駐車場で、２０代男性２人が乗る乗用車を取り囲み、「窓開けろ。金を出せ」などと脅して現金を奪おうとした疑いがもたれています。



松塚容疑者・西野容疑者らは、バールを使ってフロントガラスを粉々に割ったほか、車のタイヤなどを壊したとみられます。



襲われた男性２人は、すぐに車を発進させて逃げたため、容疑者らが現金を奪うには至りませんでしたが、割れたフロントガラスの破片で１人が軽傷を負ったということです。



県警は松塚容疑者・西野容疑者の認否を明らかにしておらず、他の２人の行方も追っています。