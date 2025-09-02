米女優クロエ・モレッツ、同性婚を発表 相手はモデルのケイト・ハリソン ウェディングドレス姿披露
【モデルプレス＝2025/09/02】女優のクロエ・グレース・モレッツが1日、雑誌「VOGUE」（コンデナスト・パブリケーションズ）と共同で自身のInstagramを更新。同性婚したことを発表した。
【写真】クロエ・モレッツのウェディングドレス姿が美しすぎ
モレッツは「Chloe Grace Moretz and ＠thekateharrison are married！」とモデルのケイト・ハリソンと結婚したことを発表。続けて、これまで交際を秘密にしていたことや1月に婚約を発表したこと、そしてレイバーデー（アメリカ合衆国において、労働者を称える日の意味合い）の週末に結婚式を挙げたことを説明した。
また、2日の投稿では「この気持ちは言葉では言い表せません。あなたの寛大さ、献身、そして優しさには限りがありません」とハリソンへの感謝をつづり、ターコイズブルーのウェディングドレスを着用し笑顔を見せる自身の姿を披露。さらに、繊細なゴールドの装飾が施された純白のドレスを着るハリソンを写した1枚も公開している。
2人は2018年から交際をしており、海外メディアは正式に婚約したことを報道。モレッツは、2024年11月に米大統領選挙を控える中で、当時民主党候補だったカマラ・ハリス副大統領を支持することをInstagramで公表するとともに、同性愛者であることをカミングアウトした。なお、モレッツは子役として2010年に出演した映画「キック・アス」で一躍有名に。その後も「ヒューゴの不思議な発明」（2011年）、「イコライザー」（2014年）など多数の映画に出演している。（modelpress編集部）
◆クロエ・グレース・モレッツ、結婚を発表
