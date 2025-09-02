「今日好き」山口永愛、姉顔出し 家族5ショット公開「絶対美人揃い」「素敵」の声
【モデルプレス＝2025/09/02】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた山口永愛が1日、自身のInstagramを更新。夏休みの家族写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身者、美人姉顔出し
山口は「夏休み地元帰った時の〜」と夏休みの思い出を報告。「家族大集合チャンネル」と父、妹、母、役者として活動する姉の山口夢菜との5ショットを載せている。続く投稿では「ちーちゃん（妹）帰る度お姉さんになっててびびる」と妹の成長をつづり、三姉妹ショットも公開した。
この投稿に、ファンからは「家族愛素敵」「絶対美人揃い」「微笑ましい」「仲良し家族」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。山口は芝田祥伍と「チュンムン編」でカップル成立し、“しょうとあ”として人気を博している。（modelpress編集部）
◆山口永愛、家族写真披露
