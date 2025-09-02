安田美沙子「久しぶりに子供向けじゃないごはん」豪華食卓披露「お店みたい」「どれも美味しそう」
【モデルプレス＝2025/09/02】タレントの安田美沙子が9月2日、自身のInstagramを更新。豪華な手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】安田美沙子「お店みたい」と話題の豪華食卓
安田は「おともだちが来たので、久しぶりに子供向けじゃないごはん」と、友人のためにおもてなし料理を作ったことを報告。「それを作る時間が、しあわせだった」と心境をつづり、タコを使ったサラダやサムギョプサル、カプレーゼ、きゅうりの中華風和え物などが並ぶ食卓の写真を公開した。また、「サムギョプサルは、梅肉を添えてさっぱりと」とレシピの詳細も明かしている。
この投稿に、ファンからは「お店みたい」「どれも美味しそう」「おもてなしの心が素敵」「センス抜群」「器がおしゃれ」「家族が羨ましい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆安田美沙子、友人に向けた手料理を公開
