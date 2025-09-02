「メイショウ」の冠名で知られ、今年８月に個人馬主として史上初のＪＲＡ通算２０００勝の大記録を達成した松本好雄さんが８月２９日未明、すい臓がんのため死去していたことが関係者への取材で分かった。８７歳だった。

日本競馬史に残る大物馬主が天国へ旅立った。２００６年の皐月賞、日本ダービー、０７年の天皇賞・春秋連覇を果たしたメイショウサムソンをはじめ、今年の宝塚記念をメイショウタバルで制するなど、数々の愛馬で競馬界を盛り上げてきた。今年８月２３日の中京３Ｒで所有馬のメイショウハッケイが勝利。個人馬主として史上初となるＪＲＡ通算２０００勝の偉業を成し遂げたばかりだった。その際にはＪＲＡを通じて「生産牧場、育成牧場、調教師、厩舎スタッフ、騎手など、そういう人とのつながりを大事にしてきたつもりですけど、その結果が今回の２０００勝につながったんだと思います」とコメントしていた。

船舶エンジンや航空機部品などの大型機械部品、産業機械の製造・販売や太陽光発電事業を扱う株式会社きしろ代表取締役会長で、馬主としては現在も日本馬主協会連合会名誉会長、中央競馬馬主相互会会長を務めるなど多大な貢献をしてきた。