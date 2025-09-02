ロンドンのアリーナで、新たな世代のオーディエンスに向けて演奏するゴリラズ/Bethan Miller

ロンドン（ＣＮＮ）「このアルバムが出てから、随分長い時間が過ぎた」と、ゴリラズのフロントマン、デーモン・アルバーンは回想する。かつてはバーチャルだったバンドの同名のデビューアルバムを、ロンドンのライブで初めて全曲演奏しながら。「みんなの中には、まだ生まれてなかった人もいるわけだ。そんなことはどうでもいいが」

いつになく、ほとんど気恥ずかしくなるほどの郷愁に浸りながら、アルバーンは２０００年代の初頭を振り返った。それはゴリラズのファーストアルバムが世界的なヒットを叩（たた）き出した時代だった。

デル・ザ・ファンキー・ホモサピエンやトーキング・ヘッズのティナ・ウェイマスといった錚々（そうそう）たるスターをフィーチャーしたこのアルバムの快挙を受け、ゴリラズは「最も成功したバーチャルバンド」としてギネスブックに認定された。アルバーンとバックバンドは当初、アーティストのジェイミー・ヒューレットによる独特の映像やグラフィックが映し出されたスクリーンの後ろで演奏。そのようなスタイルのライブで世界各地を回っていた。

やがて、ゴリラズの背後にいた人間たちは表に出てくるようになる。その後のコンサートでは、ザ・クラッシュのミック・ジョーンズやポール・シムノンといった著名なミュージシャンがバンドに加わり、ボビー・ウーマック、スヌープ・ドッグ、ロバート・スミスなど、アルバーンとコラボレーションしたアーティストたちもステージにゲスト出演した。

今回のライブは、比較的小規模なコッパー・ボックス・アリーナで開催された。曲の合間の冗談は少なめだが、演奏に対するアルバーンの真摯（しんし）な姿勢は疑いようもなく、観客はヒットシングル「クリント・イーストウッド」「１９−２０００」「ロック・ザ・ハウス」を含む、ファーストアルバムを構成する多彩な楽曲の数々を見事なパフォーマンスで堪能した。

バンドはスクリーンの後ろに隠れたわけではないが、ゲストアーティストもいないため、近年のゴリラズのライブと比べるとやや控えめな印象だ。しかし、それが悪いというわけではない。主役はあくまでも音楽とグラフィックだ。

例外としてこの夜のハイライトの一つとなったのは、２０年前に亡くなったキューバの歌手、イブラヒム・フェラーとのコラボレーション曲「ラテン・シモーネ」だった。フェラーの歌声がライブパフォーマンスに巧みに溶け込み、「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」のシンガーの映像がスクリーンに映し出される。アルバーンは、ゴリラズのレコーディングに参加した多くのアーティストと同様に、今は亡きフェラーに哀悼の意を表した。

後期アルバムの全曲演奏やその他の楽曲をフィーチャーしたライブに加え、ロンドンのオリンピック・パークではゴリラズの２５年間を振り返る没入型展示も開催される。アルバム発売当時には生まれていなかった世代にも、ゴリラズ体験を満喫できる機会となっている。アルバーンが多作なミュージシャンであることを踏まえると、若いファンは今後の彼の新作にも期待を寄せることだろう。ジャンルの壁を打ち破ったファーストアルバムと同じくらい、新鮮なサウンドになることを想像して。