元NMB48のメンバーで、タレントの吉田朱里さん（29）が2日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、第1子を妊娠したことを発表しました。

吉田さんはYouTubeチャンネルで「この度、第1子となる新しい命を授かりました」と報告。続けて「本当にここまで支えてくださった皆さんありがとうございます」と感謝を伝えました。

今後については「出産は来年予定なので、今年いっぱいは体調と相談しつつではあるんですけど、お仕事は続けられたらいいなと思っていて。もしかしたらできる範囲がどんどん限られていってしまうかもしれないんですけど、できる限りは今まで通り、体調と相談しつつ続けたいなと思っています」とコメントしました。

さらに、今の気持ちについて「本当にあまり体調に変化もなかったっていうのもあって、まだ信じられない。不思議な感じ。もちろんうれしい気持ちがたくさんあるし、すごくワクワクはしてるんですけど。でも、どうなっていくのかなとか、経験したことないことなので、すごくドキドキするしソワソワするし、私やっていけるかな･･･っていう不安もありつつだけど、ママになりたいなっていう気持ちはずっとあったので。すごくうれしい気持ちが大半なんですけど、とりあえず無事健康に生まれてきてくれることを今は一番願ってます」と思いを語りました。

吉田さんは2024年4月に、一般男性と結婚したことを発表していました。