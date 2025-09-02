お笑いタレントのヒロミが2日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。セルフレジで横行する万引に、「盗んじゃダメなんだから」と警鐘を鳴らした。

番組では、セルフレジで会計する際にお米のバーコードを通さなかったり、お弁当をわざと2個重ねて1個分しか会計しないといったシーンが流れた。

セルフレジの音が大好きというヒロミは、「僕もやりますよ。ママ（妻でタレントの松本伊代）がやろうとすると、オレオレって。ピッが好きなので。うっかりも許されないところがあるから、気を付けてます」と話した。野菜とか、バーコードが分からずに迷っていると、店員に助けてもらっているという。

セルフレジについては、「良いシステムなんだけど、悪用されるとお店の方は年間多額の被害があるし、犯罪ですよと捕まえるとなると、作業が大変。警察に連絡したりとか」と、犯罪を発見して通報した後のわずらわしさを指摘していた。

故意の万引は「窃盗罪」として、10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。スキャン漏れで持ち帰って申告しない場合は、「占有離脱物横領罪」として、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、もしくは科料になると、犯罪に当たることを番組では強調していた。