音楽ユニット・GARNiDELiA（ガルニデリア）が、2日をもって無期限活動休止し、年内に予定していたツアーを中止することが公式サイトで発表されました。

GARNiDELiAは、女性ボーカリストのメイリアさんと、コンポーザーのtokuさんによる音楽ユニット。公式サイトによると、2014年にアニメ『キルラキル』の2nd OPテーマ『ambiguous』でメジャーデビューし、その後もアニメ『ガンダム Gのレコンギスタ』のオープニングテーマ曲など、様々なアニメソングを手がけました。

2日に更新された公式サイトには、tokuさんの名義で書かれた文章が掲載され、「いつもGARNiDELiAを応援してくださる皆さまへ。GARNiDELiAは2025年9月2日をもちまして、無期限活動休止いたします」と発表。

「MARiA（メイリア）とともに奏でてきた音楽は、私たちにとって人生の宝物であり、皆さんと共に過ごした時間は何よりも心の支えでした。長い間、温かく応援してくださった皆さまに、心から感謝申し上げます」とファンへ向けコメントしました。

また、7月に始まったツアーの特設サイトでは「このたび予定しておりました 『GARNiDELiA stellacage tour 2025 [PROGRESS]』 につきまして、アーティストの都合により中止させていただく運びとなりました」と、10月6日の台北公演など、年内に予定されている全5公演の中止が発表されました。

この発表に対し、ボーカルのメイリアさんは、自身のXを更新し「えっと、私もこの発表に関しては知らされてなかったので驚いてます。混乱させてしまってごめんなさい」と心境を明かし、「皆には状況を整理して然るべきタイミングで説明させていただきます。いま、ひとつ言えることは私は『GARNiDELiA』を愛しているということ。私は音楽と尊厳と愛を守る道を歩んでいます」と、コメントしています。