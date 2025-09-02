フリーアナウンサーの中村江里子さんが自身のインスタグラムを更新。

家庭で利用している、小さな「愛車」について、綴りました。



【写真を見る】【 中村江里子 】 「小さな2人乗りの超小型電気自動車」 子どもたちの愛車を紹介 「最高時速45kmでフランスでは１４歳から運転出来ます！」



先日、パリからミラノへ移住することを公表していた中村江里子さんは「やらなきゃいけない事が沢山あるのに、全く集中出来ず」と、投稿。



続けて「荷造りしている途中に別のことを始めてしまい、それが終わる前にさらに別のことを始めてしまい… 結局、何も進んでいない 変な感じ…」と、記しました。





更に、中村江里子さんは、日常の様子を綴りながら数枚の写真をアップ。





そして「最後の写真は小さな2人乗りの超小型電気自動車。」と、明かしました。



続けて、中村江里子さんは「この車で子ども達は、駅に到着したお友達を迎えに行ったり、送っていったり。近くの村に遊びに行ったりしています。」と、説明。



最後に、「最高時速45kmでフランスでは１４歳から運転出来ます！」「日本の原付免許みたいなものを取得して運転しています!!」と、綴っています。



この投稿にファンからは「可愛い車ですね❤」・「こんにちは、江里子さん 超小型の電気自動車、さすがフランス、デザインが小粋ですね！」・「いつも素敵な投稿ありがとうございます❤」などの反響が寄せられています。







