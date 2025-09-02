コンビニ大手のミニストップが一部の店舗でおにぎりなどの消費期限を偽装していた問題についてコンビニ研究家の田矢信二氏に聞いた。

━━まず率直にこの問題をどう受け止めたか？

「私はコンビニ業界で働いた経験があるが、コンビニ業界の人間から見ると（不正が確認された）店舗数（25店舗）は非常に多いという印象を持った。本来では数店舗でもあってはならない事案だが全国にまばらに広がってる点に非常に驚いた」

━━ミニストップ側が開いた9月1日の謝罪会見をどう見たか？

「気になった点が2点ある。1つは親会社であるイオン側の人間が同席したことだ。今後、この件に限らずどれだけイオンがミニストップを改革できるかという期待感もあって見ていた。2点目は私なりの視点だが、社長は報道陣に対し非常に丁寧に誠実に対応していたが、『本部の指導が適切だったか？』について聞かれた時に一瞬止まったことが気になった。実際にどのような指導が行われていたのか、今後、店舗側で働いていた人たちの発信でこの点についても出てくるのではないか」

━━ミニストップの店舗の特徴は？

「創業当初より販売するソフトクリームやスイーツや揚げ物などのカウンター商品が魅力的なお店で、イートインもいち早く行っており、その点では他社との差別化ができていた」

━━消費期限の偽装の原因はどこにあるのか？

「経営状況が厳しくなってきていると思う。カウンターの商品は店内調理をするがオペレーションとしては負荷がかかってくる。どのコンビニも時給が上がってきて、なおかつ人手不足でありながら、適切なオペレーションとして時間を守って販売するところがミニストップにおいては本当に限界点にきていて、新しい改革をしなければいけないところまできているのではないか」

ミニストップのオーナーたちの「今後の選択」は？

━━店内調理のものはどのように消費期限を管理しているのか？

「通常のバーコード管理と違って、手作業で作るものがあったり、ラベルも貼らなきゃいけないので負荷になる。さらにそこから陳列をし直さなきゃいけない。行き届いた管理をするためには、ある程度の人件費がかかる。また、（店内調理のものはシステムではなく）基本的には紙で管理しており、冷蔵機器などの温度チェックと店内調理する材料の賞味期限がしっかり守られているかという鮮度管理などを1日数回する。工場で作られるものは消費期限が長いが、店内で作られるものは10時間前後になることに加え、温度管理の徹底度も異なる。そして今回に関しては『ラベルが作れる』というところがポイントだろう」

━━「自分たちでラベルを作れる状態」への対策はできないのか？

「通常であれば何かしらのアラートが鳴るべきだと思う。だが今回の内容を聞いている上では、『そのアラートが鳴っていない』ところが大きな点だ。それに加えて、コンビニで働いている人間は徹底的に温度管理や賞味期限について言われている。想像だが、よっぽど苦しい環境にいないとその行動には移らないのではないか」

━━会見では一人のオーナーが複数店を経営する点についても言及があったがそれも要因なのか？

「ミニストップの堀田昌嗣社長は会見で『店舗数が約1800前後、オーナーが600人前後』と言われたが平均すると1人で3店舗を見ていることになり、会見でも18店舗を管理しているオーナーがいると話にでた。複数店を管理するためのシステムがミニストップにできていたのかが非常に重要で、もしこのままにしていればまた違った形でこのような不正が行われる可能性はあるのでは、と強い危機感を持っている」

━━廃棄についても本部と店舗で溝があったのだろうか？

「本部の人間も例えば『廃棄はこれくらい出るので、月曜日と週末では商品の仕入れを変えましょう』などと徹底する人かどうかで差が大きく出てくる。もちろんオーナーは担当店の本部指導員を選べないため強い憤りや溝が生まれてくる場合もあるのでは」

━━今回の件を受けて、ミニストップのオーナーたちはどうするのか？

「二極化するのではないか。今後のイオンとの取り組みに対しての評価がある一定段階終わった時に、『やはりミニストップは限界だ』と辞めるか『新しく変わるのであればまだミニストップをやりたい』と分かれ道になってくる。親会社のイオンが、賞味期限のオペレーションだけでなく、店舗運営全体に参入して本格的にミニストップを変えてほしい」

━━ミニストップは今のコンビニでどんなポジションにいるのか？

「店舗数では業界4位にいるが3位との店舗数の差が大きく開いており、ピーク時の店舗数よりだいぶ減ってきている。商品をどのように作っていくというところにも限界がきているので、経営状況の打破はイオンにかかってる」

（ニュース企画／ABEMA）