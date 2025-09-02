文具好き集まれ〜！福岡発「HIGHTIDE STORE」の東京2号店が、2300点以上の品揃えで高輪にオープン
福岡発の文具・雑貨メーカー「HIGHTIDE（ハイタイド）」の、東京2店舗目となる直営店が東京・NEWoMan TAKANAWAに、2025年9月12日（金）オープン。
店舗限定アイテムや新作を含めた、2300点以上もの商品が並ぶ空間に、ワクワクしちゃう予感です。
東京・NEWoMan TAKANAWAに「ハイタイドストア」がOPEN
「HIGHTIDE STORE Takanawa」が誕生するのは、高輪ゲートウェイ駅直結の複合商業施設、NEWoMan TAKANAWA Southの5階。“大人にもこどもにも居心地のよい日常”をテーマにしたコンセプチュアルなフロア「こもれびら」内にオープンします。
渋谷にある「HIGHTIDE STORE MIYASHITA PARK」に続いて東京2号店となるこの店舗では、個人のライフスタイルや趣味嗜好に寄り添うステーショナリーや雑貨がお目見え。
ハイタイドが展開するオリジナルブランド『Penco』『nähe』『ニューレトロ』の新作を含むフルラインナップが登場するほか、直営店限定アイテムや、ダイアリーも全種類が並びます。
「ペンコ」や「ニューレトロ」などオリジナルブランドに注目！
ここからは、「HIGHTIDE STORE Takanawa」にラインナップする、ハイタイドの主要オリジナルブランドについてご紹介。
ペンを中心としたブランドの「Penco（ペンコ）」は、普段使いにぴったりのカジュアルな文房具や、機能的なグッズがそろいます。
どこか懐かしいけど新しい雰囲気のステーショナリーに、ついつい手が伸びてしまう予感…。
ドイツ語で“そばに”を意味するという「nähe（ネーエ）」は、トラベル・アクティブシーンをメインとした、キャリングツールを展開しています。
荷物を効率的に整理・収納できる、いつもそばに置いておきたいアイテムばかりなんですよ。
「ニューレトロ」は、ノスタルジックで遊び心あふれる文具＆雑貨ブランドです。
ポップな色使いのクスッとしちゃうデザインが多く、ほっこりした気分になること間違いなし！
港区らしい店舗限定アイテムも見逃せない
「HIGHTIDE STORE Takanawa」の店舗限定アイテムも要チェックです。
限定アイテムは、人気商品のリングノート、ボールペン、メガネケース、ドライバッグの全4型。
シルバーとグレーを基調に港区のシルエットをあしらったアートワークや、ポケベルコードと座標を用いて「HIGHTIDE STORE Takanawa」を表現したという、ここでしか手に入らない特別なデザインに注目ですよ。
とっておきの一品を見つけに行こう！
NEWoMan TAKANAWAにオープンする「HIGHTIDE STORE Takanawa」は、日常に心地よい彩りを与えてくれそう。
ここでしか手に入らない限定アイテムをはじめ、豊富なラインナップの中から、自分のスタイルに合った特別な一品を見つけに、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょう。
HIGHTIDE STORE Takanawa
場所：ニュウマン高輪 South 5F（東京都港区高輪2-21-2）
営業時間：11:00〜20:00
定休日：なし
特設ページ
https://www.hightide.co.jp/
HIGHTIDE公式Instagram
@hightide_store
参照元：株式会社ハイタイド プレスリリース
