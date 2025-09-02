中国習近平国家主席とプーチン露大統領が会談、習氏はプーチン氏を「旧友」と呼ぶ



あすの中国軍事パレードを前に習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が会談した。習氏はプーチン氏を「旧友」と呼び、中露は変化する国際情勢の試練に耐えてきたと述べた。プーチン氏は我々の交流はかつてないほど高いレベルにあると述べた。



両首脳は前日に西側諸国を非難した。習氏は「いじめ行為」を非難、プーチン氏はウクライナ紛争の引き金になったのは西側諸国だと非難しており、米国とその同盟国からの反発が警戒される。さらに、北朝鮮の金正恩氏が習近平国家主席、プーチン露大統領と首脳会談の可能性あると一部報道が伝わっている。

