伊東純也のマイペースな一面を見せた

米国遠征中の日本代表は現地時間9月1日、カリフォルニア州バークリーで国際親善試合メキシコ戦（同6日）に向けた練習をスタートさせた。

1人だけ他のメンバーとは違ったMF伊東純也の姿が「足ちっちゃ」「よく見たら素足だ」など注目を集めている。

伊東は今夏の移籍市場でフランス2部スタッド・ランスからベルギー1部KRCヘンクに完全移籍。すでに公式戦4試合に出場し、8月29日に行われたUEFAヨーロッパリーグ（EL）予選第2戦のレフ・ポズナン戦では先制ゴールを決めていた。

昨季の終盤に負った負傷も回復し、9月の米国遠征メンバーにも招集された伊東。現地時間6日のメキシコ代表戦に向けて、すでにチームが始動し、この日は30分間のトレーニングを行った。

伊東は最後のクールダウンでスパイクを脱ぎ、裸足でランニングを3周回った。伊東1人だけが裸足だったこともあり、「ハヤくんと海舟並んでランニングかぁ」「足ちっちゃ」「よく見たら素足だ」「走ってるし、別メニューではないから大丈夫なのかな」「裸足好きすぎるだろ」「今日も裸足の純也 可愛ええな」などコメントが寄せられ、伊東のマイペースな一面に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）