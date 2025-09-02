女優でタレントのMEGUMI（43）が1日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・47）に出演。朝のルーティーンを語った。

ブランドプロデューサーの柴田陽子氏が朝のルーティンについて、「平日は5時半に起きて、ジムに行く」と明かすと、MEGUMIは「一発目は運動ですよね、やっぱり」と同意。「太陽を浴びてね。（ドアを）開けて、“幸せ！！”って言うんです」と明かした。

お笑いコンビ「アインシュタイン」の河合ゆずるが「怖いですって。朝一番にバーって開けて“幸せだ！”って。隣の家の人言うてますよ。“MEGUMIさんまた…”って」とツッコむと、MEGUMIは「たまに犬に吠えられる」と明かして、笑いを誘った。

続けて、MEGUMIは「朝、水シャワー浴びてます？」と質問。「最近ちょっと始めたんですけど、運動して、お風呂入って、お湯やって、最後に水かけるとマジみなぎりますよ。“シャー！！”ってなりますよ」と明かした。河合は「まだみなぎる必要あります？休んでくれ」と返したが、MEGUMIは「元気にどんどんなってきて。けっこうエビデンスありますんで。エネルギーがぐわーって出るのでおすすめです。内側から温かくなる」と勧めた。