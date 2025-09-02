この記事をまとめると ■アルファロメオ商品担当の児玉氏にジュニアのデザインについてインタビュー ■伝統を再解釈して既存のラインアップの見慣れたイメージを変えたいという意図がある ■自社デザインスタジオ名をボディに施すほどデサインに強い意志が込められている

伝統あるアルファロメオの現代的解釈を象徴する１台

6月24日に発売されたアルファロメオの新型ジュニアが話題になっている。とくに、かつての「ジュリア・スプリントGT」を引き継いだというエクステリアデザインには、賛否を含めて多くの声が聞かれるようだ。そこで、同ブランドの商品を担当する、Stellantisジャパン アルファロメオDS事業部 プロダクトマネージャーの児玉英之氏に、あらためてジュニアのデザインについて話を聞いてみた。

33ストラダーレのチームが担当したスタイリング

極めて大胆な新型のスタイルは、6月の発表と同時に「革新的だ」「アルファっぽくない」など話題騒然となったのは周知のとおり。最近のアルファロメオといえば、2023年に発表された新型「33ストラダーレ」の斬新なスタイルが記憶に新しいが、ジュニアはチェントロスティーレの責任者であるメソネロ・ロマノス率いる同チームが担当したというから納得だ。

「ジュリアやステルヴィオなど、既存のラインアップから表情をガラッと変え、ユーザーにインパクトを与えるデザインを狙ったといえますね。発表当初はいろいろな意見がありましたが、実車を見れば瞬時にその美しさがわかるスタイリングです。従来のイメージをひっくり返しつつ、じつは受け入れやすい変化なんですね」

新型はBセグメントのSUVとして、グループ内のプジョー208やフィアット600ハイブリッドなどと同じCMPプラットフォームを使用する。ただ、SUVとしては意外に低い1585mmの全高が特徴的だ。

「アルファロメオとしては、SUVであっても、たとえばステルヴィオ的ではない、よりクーペ的なスタイルを主張しています。また、Bセグメントとして『ミト』や『ジュリエッタ』の実質的な後継でもありますから、そこはスポーティさと同時に、コンパクトさも強く打ち出しているワケですね」

強い想いが込められた「顔」

多くの感想が聞かれるのが大胆なフロントフェイスについて。3眼ヘッドライトや進化したトライローブ（三つ葉）形状など、アルファロメオの伝統を再解釈した「顔」だが、ここにも既存のラインアップの見慣れたイメージを変えたいという意図があるらしい。

「たとえば2種類の盾型グリルにはそれぞれコンセプトがあります。ハイブリッドの筆記体文字による『レジェンダ』は、戦前の12HPなどからインスピレーションを得たもので、まさにアルファロメオの伝統を示しています。一方の『プログレッソ』は、BEVとして特徴的なビショーネを大きくするなど、伝統の現代的解釈がテーマです。たとえば、スニーカーのロゴマークのように目立つデザインですね」

曲線美を打ち出したサイドボディと細部へのこだわり

ボディの特徴は、アスリートをイメージしたというサイド面の流れるような曲面と、リヤの伝統的なコーダ・トロンカの表現だ。とくにリヤの横一文字のテールランプは、あえて逆U字型にすることで「切り落とし」感が強調されている。

「サイド面は、直線を一切使わない彫刻的な曲線美が特徴です。張り出したショルダーラインだけでなく、ドア下部のキャラクターラインなどを含めた豊かな抑揚にも注目してほしいですね。テールランプ部はフロントに合わせた細くシャープな表現としていて、もちろん3眼ランプも前後同一テーマです」

そのほかでは、従来の「アルファレッド」に比べ、パキッとした明るさをもつ3層パールコートのボディ色「ブレラレッド」や、先の「33ストラダーレ」にも通じる5枚の葉をイメージした18インチホイールも見所だが、遊び心ともいえる細部もユニークだ。

「Cピラーの透かし模様やリヤの大きめのロゴのほか、エンブレムは「33ストラダーレ」と同じくモノクロになっています。じつは、リヤガラスには小さく「チェントロスティーレ」の文字が描かれているのですが、それだけ新型のデザインに対するこだわりが強いといえますね」

ピニンファリーナなど有名カロッツェリアのエンブレムはともかく、自社のデザインスタジオ名をボディに施すのは異例だ。押し出しの強いスタイルには、同様に強い意志が込められているという証なのかもしれない。