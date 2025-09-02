日テレＨＤは２４年４カ月ぶりの４０００円台、推進する広告ＰＦにＴＢＳが参画◇

日本テレビホールディングス<9404.T>は３日続伸し、２００１年５月以来２４年４カ月ぶりに４０００円台に乗せた。子会社の日本テレビ放送網が２日、テレビ広告をオンラインでリアルタイムに発注・運用できる同社の「Ａｄ Ｒｅａｃｈ Ｍａｘプラットフォーム」について、テレビ広告業界での共通プラットフォーム化に向けた検討をすることで、ＴＢＳホールディングス<9401.T>子会社のＴＢＳテレビと基本合意書を締結したと発表。プラットフォームの拡大による広告出稿の増加と将来的な収益面での好影響を期待した買いを誘った。



両社は２０２７年春の開始をメドに、ＴＢＳテレビのＣＭ枠を同プラットフォームに拠出できるように共同で準備を進める。これまでテレビ広告の取引はオフラインで行われてきたが、各社が同プラットフォームにＣＭ枠を出稿することで、「オンラインかつプログラマティックな取引」が可能になるとし、テレビ広告の新たな価値の創出と運用効率の向上を図る。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



