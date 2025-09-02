JMSのYouTube新プロジェクト『今日も最初で最後。』が始動。第1弾として、クニタケ ヒロキ （THE FOREVER YOUNG）が、未発表曲「小郡駅3」を弾き語りで披露する映像が公開された。

同企画は、一人のアーティストが初対面のファン一人に対して生で歌う模様を映像に収めた、音楽の力で心を動かすドキュメンタリー作品だ。

なお、『今日も最初で最後。』始動にともない、YouTubeのほか、Instagram、X（旧Twitter）にて本プロジェクトのアカウントが開設された。

＜『今日も最初で最後。』プロジェクト概要＞

「今日も最初で最後。」台本のない出会いの空間。そこには、一人のアーティスト、一人のファンが初対面で対峙する。マイクも無い生歌、シンプル且つ、そして熱量だけで人の心を突き動かすシンパシー。真の音楽の力のドキュメンタリー。

（文＝リアルサウンド編集部）