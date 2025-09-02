「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２日午後１時現在でＪＸ金属<5016.T>が「売り予想数上昇」２位となっている。



ＪＸ金属は続伸、最高値街道をまい進している。前日は日経平均が波乱含みの展開で大幅安となるなかでも上値指向を継続し、その強さが光った。ＡＩデータセンター向け高機能銅合金などが収益押し上げに寄与しており、２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）の営業利益は前年同期比２２％増の２９５億５８００万円と好調だった。目先高値警戒感から売り予想数上位となっているが、株価は８月上旬にマドを開けて上放れて以降、チャート的にも日足陽線の多さが際立つ。非常に安定した上昇波動で、機関投資家とみられる足の長い資金の流入が継続していることを物語っている。



出所：MINKABU PRESS